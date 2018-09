In Braunschweig dreht sich alles um James Bond

Dieser Aston Martin DB5 ist in der Ausstellung in der Dankwardstraße zu sehen, ebenso wie einige Original-Filmrequisiten aus den James-Bond-Filmen, die Europas größter Bond-Requisitensammler Chris Distin (rechts) zur Verfügung gestellt hat. Danny Morgenstern organisiert die „Mission Bond“

Die Dreharbeiten zum nächsten James-Bond-Film „Bond 25“ werden voraussichtlich Anfang 2019 anlaufen, 2020 soll der Film in die Kinos kommen. Um Fans das Warten zu verkürzen, veranstaltet der Braunschweiger 007-Experte Danny Morgenstern jetzt zum siebten Mal seine „Mission Bond“. Wie er mitteilt, ist die Veranstaltung gewachsen und läuft dieses Mal eine ganze Woche.

Schon am Montag wurde die 007-Requisitenausstellung in der Braunschweigischen Landessparkasse in der Dankwardstraße eröffnet. Bis Freitag ist dort unter anderem ein Aston Martin DB5 zu sehen, wie ihn Sean Connery in „Goldfinger“ fuhr. Verschiedene Crewmitglieder haben im Wagen unterschrieben (Regisseur Guy Hamilton, Daniel Craig und andere).

Am Dienstag, 25. September, steht um 18.30 Uhr ein Fachvortrag von Bestsellerautor Professor Metin Tolan auf dem Programm: Mythen und Fakten in „Goldfinger“. Es handelt sich wohl um den berühmtesten aller Bond-Filme. Nicht nur Sean Connery in der Rolle des Geheimagenten und Gert Fröbe als Bösewicht machten ihn zur Legende. Auch einige Filmszenen und technische Spielereien sorgten für seine Popularität. Doch wie ist es um den Wahrheitsgehalt bestellt? Kann ein Mensch durch einen Goldüberzug sterben? Stürzt ein Flugzeug nach einem Pistolenschuss ab? Ort: TU, Pockelsstraße 4, Altgebäude, Raum SN 19.1.

Am Freitag, 28. September, referiert Morgenstern um 19 Uhr in der Landessparkasse in der Dankwardstraße über die „Schäden und Versicherungsfälle in James-Bond-Filmen“.

Am Samstag, 29. September steht die große Abschlussveranstaltung an: Ab 19 Uhr erwartet Danny Morgenstern im C1 Cinema in Braunschweig 500 bis 600 Gäste (Abendgarderobe). Gezeigt wird dann das 22. Bond-Abenteuer „Ein Quantum Trost“ – die schmerzhafte Menschwerdung des einstigen Musterspions wird konsequent fortgesetzt. Der von Marc Forster inszenierte Film knüpft direkt an das Ende des Vorgängers „Casino Royale“ an und beschreibt Bonds Jagd nach den Verantwortlichen, die seine Ex-Geliebte Vesper in den Tod getrieben haben.

Als Gaststar hat Morgenstern die deutsche Synchronstimme von Daniel Craig – Dietmar Wunder – gewinnen können. Der Eintritt kostet zehn Euro. Das Ticket berechtigt auch zum Besuch der Aftershow-Party im Hotel Fourside.