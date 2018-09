Hilfe in letzter Sekunde: Azubis retten einer Frau das Leben

Riesiges Glück hatte kürzlich eine ältere Frau beim Einkaufen: Zwei junge Männer retteten ihr das Leben. Und wie der Zufall es will, sie die beiden Auszubildende im ersten Lehrjahr an der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe am Klinikum Braunschweig.

Wie das Klinikum mitteilt, waren André Boettcher (19) und Lukas Kleemann (21) Ende August während ihrer Mittagspause in dem Einkaufszentrum unterwegs, als sie eine Frau um Hilfe rufen hörten. Sie rannten sofort dorthin, und sahen eine Kundin regungslos auf dem Boden – es ist Ulrike Jeromin. Die beiden Azubis erinnern sich: „Sie sah auf den ersten Blick zyanotisch aus, als ob sie nicht mehr atmen würde. Ihre Gesichtsfarbe war bläulich. Es waren zu diesem Zeitpunkt noch viele Menschen im Laden, die uns aber keine Auskunft darüber geben konnten, was geschehen war. Auch hatte keiner den Notruf angerufen. Wir forderten die Menschen auf, den Laden zu verlassen, aber sie reagierten nicht, schauten stattdessen auf ihre Smartphones.“

Während André Boettcher setzte sofort den Notruf ab. Lukas Kleemann prüfte die Vitalfunktionen: Es war weder Puls- noch Atemfrequenz vorhanden. Daraufhin reanimierte er die regungslose Frau: Mund-zu-Mund-Beatmung, Herz-Rhythmus-Massage, Vitalzeichenkontrolle. All das, was sie gelernt haben. Mit Erfolg: „Recht schnell fing die Frau wieder selbst an zu atmen und es war wieder ein Puls tastbar. Sie war zeitlich und örtlich orientiert, wusste aber nicht, was geschehen war. Schließlich kamen die Notfallsanitäter, die sich ihr annahmen.“

Für die wiederbelebte Ulrike Jeromin war der Einsatz der jungen Männer Rettung in letzter Sekunde. Mittlerweile ist sie dem Klinikum zufolge wieder auf den Beinen. Ihr Dank an die beiden: „Sie sind meine Lebensretter! Ich finde es toll, dass junge Menschen diesen Beruf ausüben. Beide sind ja erst am Anfang ihrer Ausbildung, aber sie haben so schnell reagiert – Hut ab vor diesem Handeln.“

Auch Ulrich Heller, Pflegedirektor des Klinikums, bedankte sich bei den beiden Auszubildenden: „Ich finde Ihre Haltung herausragend. Sie haben Ihr Wissen bestens eingebracht.“ Michaela Picker, Leiterin der Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe zeigte sich ebenfalls begeistert: „Es ist ein tolles Gefühl festzustellen, dass unsere Ausbildung ihr Ziel erreicht: Handlungskompetenz. Die Lehrenden und Lernenden arbeiten bei uns sehr engagiert zusammen und erhalten viel Unterstützung von den Kolleginnen und Kollegen in der Praxis. Darauf sind wir stolz und freuen uns über das große Engagement unserer Auszubildenden.“