In einem Hochhaus am Berliner Platz hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst.

Mit einem Großaufgebot rückte die Feuerwehr Braunschweig am Sonntagnachmittag zum Ring-Center aus. Dort war ein Brand gemeldet worden.

Angebranntes Essen in einer Wohnung im zehnten Stock löste am Sonntag gegen 14.20 Uhr einen Einsatz der Berufsfeuerwehr Braunschweig aus. Rauchmelder im Ring-Center am Berliner Platz hatten die Retter alarmiert.

Wie die Feuerwehr auf Nachfrage berichtete, öffnete der Bewohner den Einsatzkräften die Tür. Das Essen hatte er bereits vom Herd genommen. Sanitäter untersuchten den Mann, der in seiner Wohnung bleiben konnte. Anschließend rückte die Feuerwehr wieder ab.