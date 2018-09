Querumer ehren ihre neuen Majestäten

Ein Hauch von Wiesn-Stimmung war am Sonntag beim Festfrühstück im Zelt an der Dibbesdorfer Straße zu erleben. Denn das 40. Volksfest in Querum wurde zum siebten Mal in Folge als Oktoberfest gefeiert. Weiß-blau gedeckte Tische, ein rustikales Büfett, Herbstbier und Blasmusik sorgten für die...