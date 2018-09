Einbrecher bricht gekipptes Fenster auf und stiehlt Laptop

Ein Einbrecher nutzte die Abwesenheit einer Wohnungsmieterin am Donnerstagvormittag in der Böcklerstraße.

Die 63-jährige Frau hatte ihre Wohnung laut Meldung der Polizei morgens verlassen, um zur Arbeit zu gehen. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass ihr Laptop fehlte. Ein unbekannter Täter hatte offenbar ein gekipptes Fenster aufgebrochen, den Computer gestohlen und die Wohnung durch die Eingangstür verlassen. Den Wert des Diebesgutes beziffern die Beamten mit „mehreren Hundert Euro“.

Bereits in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag war es zu zwei Einbruchsversuchen in Hondelage gekommen. Hier versuchten unbekannte Täter, die Hauseingangstüren von zwei Mehrfamilienhäusern aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht, so dass, so meldet es die Polizei, lediglich Schaden an den Türen entstand.