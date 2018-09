Zwillinge aus Braunschweig siegen bei „Shopping Queen“

Moderator und Star-Designer Guido Maria Kretschmer war ganz aus dem Häuschen: „Die Wunder-Girls. Die beiden sind unglaublich. Von Haus aus sehr burschikos, hat man gespürt, dass sie sich auf etwas Neues eingelassen haben – auf ihre ganz eigene Art und Weise.“ So lobte er die Zwillinge Kathi und Sandra Maruska aus Braunschweig. In seiner TV-Sendung „Shopping-Queen“ wurde den beiden am Freitag das Krönchen verliehen: Sie kamen mit 45...