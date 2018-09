Handeln für ein bisschen mehr Gerechtigkeit

Weltladen – so heißt das kleine Lädchen auf dem Vorplatz der Wichernkirche in Lehndorf. Weltladen – denn hier wird die Welt in den Blick genommen: Es gibt Schokolade aus Bolivien, Tee aus Indien, Kaffee aus Nicaragua, Gewürze, Geschenkartikel und Wein aus den verschiedensten Orten der Welt. Aber...