Einbrecher waren am Freitag in Braunschweig unterwegs. (Symbolfoto)

Braunschweig In eine Wohnung in der Vorwerk-Siedlung und ein Haus im Kanzlerfeld sind am Freitagabend Einbrecher eingedrungen und haben Bargeld gestohlen.

Zwei Einbrüche am Freitagabend in Braunschweig

In Braunschweig haben am Freitag Einbrecher in Unwesen getrieben.

Am späten Freitagabend ist in eine Erdgeschosswohnung in der Klagenfurter Straße in der Vorwerk-Siedlung eingebrochen worden. Laut Polizei hebelten der oder die Einbrecher eine Tür auf und gelangten so ins Haus. Ein Portemonnaie mit Bargeld im dreistelligen Bereich wurde gestohlen.

Ebenfalls am Freitag sind Einbrecher in ein Reihenhaus im Kanzlerfeld eingestiegen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Einbrecher über die Terasse durch ein Fenster in das Wohnzimmer des Hauses in der Leuschnerstraße ein. Die Täter erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mindestens 1700 Euro.