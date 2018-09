Jetzt fürs Entenrennen in Braunschweig anmelden

Braunschweig. Zum Weltkindertag am 23. September, lädt die Stadt zu einem Kinderfest in den Bürgerpark ein. Gesucht werden die schönsten und schnellsten Enten.

Anlässlich des Weltkindertages lädt der Fachbereich Kinder, Jugend und Familie am Sonntag, 23. September, zu einem großen Kinderfest in den Bürgerpark ein – zusammen mit mehr als 50 Partnern aus Kinder- und Jugendzentren, Kindertagesstätten und Vereinen. Höhepunkt dieses Festes ist auch in diesem Jahr wieder das beliebte Entenrennen auf der Oker.

Kinder und Eltern, die beim Entenrennen mitmachen wollen, können für einen Spendenpreis von 3 Euro eine Ente erwerben: in den städtischen Kinder- und Jugendzentren, in vielen Kindertagesstätten, in der Stadtbibliothek am Schlossplatz und bis Mittwoch, 19. September, täglich jeweils zwischen 10 und 12 Uhr, sowie am Donnerstag, 20. September, von 10 bis 16 Uhr an der Infothek des Fachbereichs (Eiermarkt 4-5). Auch am Tag der Veranstaltung können vor Ort noch Enten gekauft werden.

Wie die Stadt mitteilt, kommt der Erlös dem Projekt „Save the School – eine Schule für Ghana“ zugute. Die Initiative unterstützt in Adenta, unweit von Accra, ein Schulprojekt für 40 Schülerinnen und Schüler. „Alle Kinder kommen aus ärmsten Verhältnissen, und die Eltern sind meist nicht in der Lage, das Schulgeld für staatliche Schulen aufzubringen“, heißt es in der Pressemitteilung. „Die Lehrer arbeiten dort ehrenamtlich. An der Schule geht es vorrangig darum, den Kindern Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben, Rechnen und Englisch beizubringen. Damit haben sie realistische Aussicht auf einen angemessenen Job.“ Das gespendete Geld soll den Neubau eines kleinen funktionalen Schulgebäudes unterstützen. Weitere Informationen: www.eineschulefuerghana@gmail.com.

Der Startschuss fällt an der Drachenbrücke. Ziel ist die Hennebergbrücke. Foto: Peter Sierigk

Die Veranstaltung beginnt mit dem Einchecken der „Renn-Enten“ ab 14 Uhr. Kinder und Eltern übergeben ihre fantasievoll bemalte Ente den zahlreichen Helfern und erhalten dafür eine Startnummer. Das ist auch der Grund, weshalb die Startnummer unter dem Bauch der Ente auf keinen Fall übermalt werden darf! Die schönsten Enten werden in einem mobilen Fotostudio porträtiert und dann ins Wasser gesetzt. Wenn gegen 15.30 Uhr alle Enten eingecheckt sind, wird an der Drachenbrücke der Startschuss gegeben. Von dort aus geht es mit der Okerströmung bis zum Ziel an der Hennebergbrücke.

Vor und nach dem Entenrennen bieten viele Einrichtungen und Projekte des städtischen Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie, des Fachbereichs Gesundheit sowie weitere Partner Informationen und Unterhaltung an. Das Bühnenprogramm gestaltet ab 16.30 Uhr die Band „Die Blindfische“ mit fetziger Rockmusik, groovigem Rap, witzigen und nachdenklichen Texten. Um 17.30 Uhr werden die Teilnehmer mit den schnellsten Enten geehrt. Die Besitzer der erfolgreichsten Enten können sich auf ein Familien-Urlaubswochenende auf dem städtischen Kinder- und Jugendzeltplatz in Lenste an der Ostsee freuen, das Spielmobil der Jugendförderung für ein Kinderfest einplanen oder sich eines der vielen kleinen Sachgeschenke aussuchen.