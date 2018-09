Feuerwehr befreit Igel aus Erdloch

Die Ortsfeuerwehr Dibbesdorf wurde bereits am Mittwoch zu einem besonderen Einsatz gerufen: Ein Igel war am Rande von Dibbesdorf in eine Notlage geraten und brauchte Hilfe. Er war in ein Erdloch gefallen, aus dem er sich nicht allein befreien konnte.

Spaziergänger hatten das Tier gegen 19 Uhr gesichtet und die Feuerwehr angerufen. Wie Ortsbrandmeister Bastian Fiesel mitteilt, konnten die Einsatzkräfte den Igel schnell aus seiner misslichen Lage befreien. Da nicht klar war, wie lange das Tier schon gefangen war, habe man den Tierschutz zu Rate gezogen. „Nach Rücksprache mit Fachleuten konnten wir den Igel wieder in die Freiheit entlassen, da keine sichtbaren Verletzungen vorhanden waren und das Tier auch sonst einen recht lebhaften Eindruck machte“, so Fiesel.