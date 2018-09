Trickbetrüger haben beim zweiten Versuch doch Erfolg

Braunschweig. Der Betrüger gibt sich als Polizist aus. Das betrogene Ehepaar verlieren ihr Erspartes an den Täter.

Obwohl ein über 80-jähriges Ehepaar in Rüningen zunächst einen Trickbetrugsversuch erkannt hatte, ließen die Täter nicht locker und konnten sie dann doch um einen fünfstelligen Bargeldbetrag bringen, teilt die Polizei mit. Die Eheleute hatten Anfang der Woche einen Anruf eines angeblichen Bekannten erhalten, der sich für eine größere Anschaffung 30 000 Euro ausleihen wollte. Da sie dem Mann zunächst glaubten, stellten sie ihm eine zwar geringere Summe in Aussicht, offenbarten damit aber ihre Vermögensverhältnisse. Rechtzeitig kamen sie aber zu der Auffassung, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte und ließen sich nicht weiter darauf ein.

Einen Tag später meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter, der vorgab, von dem Trickbetrugsversuch Kenntnis zu haben und bat die Rentner, sich zum Schein auf die Forderung einzulassen, da man die Täter beobachte. Jetzt überzeugt von der Richtigkeit, übergaben sie am Donnerstagmittag auf der Wildemannstraße einem Unbekannten ihr Erspartes.

Der Abholer wird als Mitte bis Ende 50, circa 1,70 Meter groß, leicht korpulent, rundes Gesicht, sehr kurze Haare, eventuell mit Glatze beschrieben. Er trug eine blaue eine Latzhose und hatte eine schwarze Tasche über Kreuz am Körper hängen. Der Täter kam aus Richtung Hahnenkleestraße und verschwand in Richtung Goethestraße. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05 31) 4 76 25 16.