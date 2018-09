Unbekannte brechen in Haus ein

Einen kleinen Monitor und Tabak entwendete ein Einbrecher am Donnerstagnachmittag aus einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses an der Hagenbrücke. Gegen 15.45 Uhr waren die Bewohner hinausgegangen, um nur kurz etwas zu erledigen, so die Polizei. Deshalb wurde die Wohnungstür auch nur zugezogen und nicht abgeschlossen. Als sie nach einer halben Stunde zurückkamen, fanden sie die aufgehebelte Tür vor. Die Polizei rät, auch bei kurzer Abwesenheit alle Sicherungsmöglichkeiten zu nutzen und auch die Fenster zu schließen.