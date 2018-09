Eigenes Bio-Gemüse aus dem Mietgarten in Dibbesdorf

Aufgrund der großen Nachfrage startet der Verkauf der Bio-Ackerflächen für das nächste Jahr bereits jetzt, heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens Ackerhelden. Die Flächen befinden sich auf dem Hof von Jannes Wehmann, der vor nicht allzu langer Zeit den Bioland-Betrieb von seinem Vorgänger Bernd Barnstorf-Brandes übernommen hat.

Der 40 Quadratmeter große Acker ist laut Pressemitteilung bereits mit 150 Bio-Jungpflanzen vorbepflanzt. Saatgut sowie Jungpflanzen stellt das Unternehmen ebenso wie Dünger, Gießwasser und Gartengeräte. Zudem sei eine Rundum-Beratung vor Ort, per Telefon und E-Mail garantiert. Mit etwa zwei Stunden Arbeitsaufwand pro Woche komme man in den Genuss, über sechs Monate lang erntefrisches und saisonales Biogemüse aus dem eigenen Gemüsegarten ernten zu können.

Die Ackerhelden-Gründer Birger Brock und Tobias Paulert wollen so Menschen regional und emotional wieder näher an natürliche und gesunde Versorgungsmöglichkeiten heranführen, Berührungspunkte mit der Natur schaffen sowie Wege und Mittel aufzeigen, wie leicht die Erzeugung von eigenen Bio-Lebensmitteln umsetzbar ist, heißt es in der Mitteilung weiter. So entstünden nicht nur Lebensmittel mit hohem gesundheitlichem Wert, sondern werde ökologische Nachhaltigkeit gefördert und Umweltschutz betrieben.

Landwirtschaftlicher Partner sei der Bioland-Betrieb Klostergut Dibbesdorf, der bereits seit 1990 nach ökologischen Richtlinien bewirtschaftet werde.