Angeblicher Vertreter bestiehlt 77-Jährige im Heidberg

Ein Unbekannter hatte sich laut Polizei an der Wohnungstür in dem Mehrfamilienhaus als Vertreter einer Staubsaugerfirma vorgestellt. Er verwickelte er die 77-Jährige in ein Verkaufsgespräch und überredete sie, Ersatzteile zu kaufen. Dafür gab sie ihm Geld. Mit der Bitte um Wasser lenkte er die Seniorin ab und dürfte sich so das Diebesgut gegriffen haben. Unter dem Vorwand, die Ersatzteile aus dem Auto zu holen, verschwand der Mann. Er soll etwa 50 Jahre alt und schlank sein, graue Haare haben und ein rotkariertes Hemd, graue Hose und braune Jacke getragen haben.

Hinweise:

(05 31) 4 76 25 16.