Schwarzarbeit? Großkontrolle in der Braunschweiger Innenstadt

Die Ausweise, bitte! 18 Beamte des Zollamts Braunschweig waren am Dienstag in der Gastronomie der Innenstadt unterwegs, um zu prüfen, ob die Mitarbeiter den Mindestlohn erhalten oder sich der Schwarzarbeit schuldig machen. Ergebnisse wird es erst in einigen Monaten geben. Es ist eine Sonderaktion des Zolls, die in ähnlicher Form alle drei Monate stattfindet. Bundesweit werden dann einzelne Branchen kontrolliert. Im Fokus der...