Parken an VW-Halle wird kostenpflichtig

Braunschweig. Wer bei Großveranstaltungen in der Volkswagen Halle auf dem Parkplatz Messegelände an der Eisenbütteler Straße oder am Holzhof parken möchte, muss dafür von der neuen Veranstaltungssaison an fünf Euro berappen. Das teilt die Betriebsgesellschaft Stadthalle Braunschweig mit. Als Grund für die Maßnahme nennt sie steigende Kosten für Personal, Bustransfer vom Messegelände und den Winterdienst.

Die Gebühr müsse bei den Park-Ordnern im Zugangsbereich zu den Parkplätzen gezahlt werden. Der Shuttle zur Arena bleibe weiterhin kostenlos. „Es ist bundesweit üblich, dass das Parken bei Großveranstaltungen kostenpflichtig ist. Natürlich hätten wir gern weiterhin diese Dienstleistung kostenlos angeboten, leider ist dies auf Grund der bestehenden Kostensituation nicht länger möglich“, wird Stephan Lemke, Geschäftsführer der Stadthalle Braunschweig Betriebs GmbH, zitiert.

Die Music-Show Scotland am 15. September sei die erste Veranstaltung, bei der eine Gebühr für das Parken erhoben werde. Wer kostenfrei zu einer Veranstaltung in der Volkswagen-Halle Braunschweig anreisen möchte, habe den Fahrschein mit der jeweiligen Eintrittskarte bereits in der Hand. Alle Eintrittskarten gelten zugleich als Fahrschein für Busse und Bahnen der Braunschweiger Verkehr-GmbH und zwar ab zwei Stunden vor Einlass zur Veranstaltung bis Betriebsschluss innerhalb Braunschweigs.

Zudem bittet die Betriebsgesellschaft Besucher der Stadt- und der VW-Halle, Sicherheitsmaßnahmen zu beachten: Bei öffentlichen Veranstaltungen ist das Mitbringen größerer Taschen oder Rucksäcke nicht gestattet. Um den Kontrollaufwand in der Einlassphase zu minimieren, sollten Besucher auf Taschen, die das A4-Format überschreiten, grundsätzlich verzichten, heißt es in der Pressemitteilung. Kostenpflichtige Aufbewahrungsmöglichkeiten seien begrenzt vorhanden. Allerdings seien notwendige medizinische Geräte oder Material, das dieses Format überschreitet, erlaubt.

In der VW-Halle könnten Betroffene dann auch den Rollstuhlfahrer- und Logeneingang nutzen. Hilfreich sei es, den Sicherheitsdienst zu informieren und eine ärztliche Bescheinigung vorzuzeigen. Die Stadthalle ist mit Gautier Capuçon und dem Orchestre de Chambre de Paris in die neue Saison gestartet. Die VW-Halle Braunschweig folgt mit der Music-Show Scotland am Samstag, 15. September.