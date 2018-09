Täter greift Protemonnaie und hebt Geld ab

Die Geldbörse wurde wahrscheinlich in einem Einkaufsmarkt in dere Senefelder Straße gestohlen. Die Sperrung der Bankkarten nützte nichts.

Wahrscheinlich in einem Einkaufsmarkt an der Senefelder Straße in Stöckheim wurde einer Kundin am Donnerstagvormittag die Geldbörse aus ihrer Handtasche entwendet. Um weiteren Schaden zu vermeiden, hatte die 67-Jährige nach Polizeiangaben umgehend ihre darin befindlichen Bankkarten sperren lassen. Dennoch musste sie am Freitag feststellen, dass bereits kurz nach dem Diebstahl ein vierstelliger Betrag von ihrem Konto abgehoben worden war. Dazu nutzte der Täter unter anderem den Geldautomaten in der Sparkassenfiliale im Jenastieg im Heidberg.