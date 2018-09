„Eine Seefahrt, die ist lustig...“

Die Marinevereinigung Braunschweig von 1893 hat am Wochenende ihr 125-jähriges Bestehen gefeiert. An dem Festakt im Marineheim an der Eisenbütteler Straße nahmen als Gäste unter anderem Bürgermeisterin Anke Kaphammel, Bezirksbürgermeister Frank Flake sowie der Landesverbandsleiter des...