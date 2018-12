Wählen Sie den schönsten Balkon in Braunschweig!

Der Sommer hat den Blumenfreunden doch einiges abverlangt. Kaum einer wird die vielen wassergefüllten Kannen gezählt haben, die von April oder Mai bis heute aus Küche oder Badezimmer auf den Balkon geschleppt werden mussten – aber es hat sich wirklich gelohnt!

Trotz der Hitze haben es die Blumen auf vielen Balkonen bis in den Spätsommer hinein geschafft, ein buntes, gar brillantes Bild abzugeben und Besitzer wie Passanten zu erfreuen. Petunien und Geranien haben sich in diesem sonnenreichen Sommer besonders gut entwickelt und der aufgeheizten Erde in den Blumenkästen getrotzt.

Nun ist es wieder soweit – die Leser unserer Zeitung entscheiden am Samstag und Sonntag per Telefonwahl, wer den schönsten Balkon des Jahres 2018 präsentieren. Die hier abgebildeten zehn Balkone hat die Jury bei ihrer Rundfahrt am besten bewertet. Die Platzierung der Balkone gibt ausdrücklich keinen Hinweis auf die Jury-Note. Ohnehin beginnt jetzt alles wieder bei Null, jeder hat die gleichen Chancen. Es gewinnt derjenige, der die meisten Anrufe erhält.

Anrufen können natürlich nicht nur Braunschweiger, sondern alle Leser unserer Zeitung. Die Fotos und die entsprechenden Rufnummern sind für alle auch im Internet kostenlos einsehbar. Unter allen Anrufern werden zehn tolle Gewinne verlost!

In der Montagausgabe stellen wir zudem die drei schönsten „ökologischen Hauseingänge“ vor – dann gibt es erneute Wahl- und Gewinnmöglichkeiten.

