Polizei stoppt 62 „Geister“-Radfahrer in Braunschweig

Braunschweig. Eine Kontrolle bei Radfahrern hat es am Mittwoch gegeben. Die Polizei stoppte 62 Fahrer, die auf dem Radweg in falscher Richtung unterwegs waren.

Die Verkehrsunfallstatistik für die Stadt weist als eine der Hauptursachen für Unfälle mit Fahrradfahrern das Fahren auf dem Radweg in falscher Richtung aus. Aus diesem Grund gab es am Mittwochmorgen eine Schwerpunktkontrolle bei Radfahrern. In vier Stunden wurden an im Stadtgebiet insgesamt 62 Radler angehalten, die entgegengesetzt zur Fahrtrichtung fuhren. 14 Fahrräder hatten technische Mängel. Zudem wurden sechs Fahrradfahrer kontrolliert, die während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzten. Zur Senkung der Unfallzahlen werden die Verkehrskontrollen laut Mitteilung der Polizei fortgesetzt.