Riddagshausen: Mülleimer weg, es gibt nur noch Pfosten

An den Riddagshäuser Teichen sind fast alle Mülleimer verschwunden. Warum wurden sie abgebaut? Das fragt unser Leser im Internet-Portal „Alarm 38“ unserer Zeitung. Die Antwort recherchierte Lokalredakteur Norbert Jonscher. Das Wandern ist bekanntlich des Müllers Lust. Und was all die vielen...