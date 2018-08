Tanja Pantazis verlässt den Rat der Stadt.

Für sie rückt Bayram Türkmen in den Rat der Stadt nach. Das teilte die SPD-Fraktion jetzt mit.

„Tanja Pantazis‘ Ausscheiden ist für unsere Fraktion menschlich wie politisch ein großer Verlust“, erklärt Christoph Bratmann, Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion. „Sie hat die Chance erhalten, sich beruflich weiterzuentwickeln und hat für sich erkannt, dass dies zeitlich mit dem Ratsmandat schwer in Einklang zu bringen ist.“

Pantazis gehörte dem Rat der Stadt seit dem Jahr 2011 an, ihre politischen Schwerpunkte legte sie im Integrationsbereich: „Insbesondere in den aufreibenden Zeiten der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 stand sie durch ihren Sachverstand und ihre einfühlende Art für einen wichtigen Ausgleich zur aufgeheizten Stimmung in unserer Gesellschaft“, so Bratmann weiter.

Bratmann sei froh, mit Bayram Türkmen nun ein ebenfalls „qualifiziertes Neumitglied“ im Rat begrüßen zu dürfen: „Er hat sich in den Wirtschaftskreisen unserer Stadt als Kaufmann und Geschäftsführer im Gastronomiebereich einen Namen gemacht, dazu im deutsch-türkischen Kulturverein im Vorstand Verantwortung übernommen.“

Der 61-jährige Türkmen, der vor genau 40 Jahren aus dem türkischen Sivas nach Braunschweig kam, wird zukünftig dem Wirtschafts- und dem Integrationsausschuss angehören, Pantazis‘ Plätze im Schulausschuss und Jugendhilfeausschuss nehmen Annegret Ihbe und Simone Wilimzig-Wilke ein.