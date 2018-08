Modell Bienrode – „Begegnungspunkte schaffen“

Froh zu sein, bedarf es wenig, doch wer froh ist, ist ein König. Das singen die Kinder der Evangelischen Kita Liliput in Bienrode am Samstag beim Sommerfest in der Flüchlingsunterkunft Bienrode richtig schön. Die Stimmung ist gut, viele sind gekommen. Es gibt Kuchen und Salate, Wurst vom Grill und viele Aktionen. Ganz augenscheinlich hat man sich in Bienrode fest vorgenommen, die Flüchtlinge in die Mitte zu nehmen. „Große Probleme...