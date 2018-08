Königin der Nacht ist pünktlich erwacht

Braunschweig. Sie erblüht erst nach Sonnenuntergang, ein paar Stunden weiß, anschließend, am Abend, rosa. Ein Phänomen: Einmal im Jahr lockt die Riesen-Seerose (Victoria Cruziana) die Braunschweiger in Scharen in den Botanischen Garten an der Humboldtallee. Auf was für eine imposante Erscheinung...