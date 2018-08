Lucy und Nita als Junior Ranger in der Mojave Wüste

In der Mojave Wüste im Südwesten der USA klappern die Klapperschlangen, heulen die Kojoten und ziehen die Geier ihre Kreise heute so wie vor 1000 Jahren. Im streng geschützten Joshua Tree Nationalpark, in der Mitte der Wüste, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Millionen von Joshua Trees, auf deutsch “Josua-Palmlilie”, prägen das Bild der Wüste. Diese bis zu 15 Meter hohen und perfekt an das Leben in der Wüste angepassten Bäume...