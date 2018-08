Einbruch in eine Praxis im Schimmelhof

Die Abwesenheit am Wochenende nutzten unbekannte Täter laut Polizeibericht für einen Einbruch im Schimmelhof. Die 52-jährige Betreiberin einer Praxis für Physiotherapie hatte ihre Räume am Samstagmittag verlassen. Als sie Montagmorgen zu ihrer Arbeitsstätte zurückkehrte, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter durch ein Fenster in ihre Praxis eingedrungen waren. Hier zerstörten sie zwar einige Gegenstände, fanden aber...