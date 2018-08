Unfallursache: Radler fahren falsch

Radfahrer, die auf der falschen Seite fahren, sind ein großes Problem. Am Montagmorgen kam es deshalb zu zwei Verkehrsunfällen. „Das Radfahren entgegengesetzt der Fahrtrichtung“, so die Polizei, war die Ursache. Zunächst wollte ein 30-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen vom Rapskamp in Leiferde auf den Schenkendamm nach rechts abbiegen. Hierbei übersah er eine 51-jährige Mountain-Bike-Fahrerin, die auf dem Gehweg des Schenkendamms...