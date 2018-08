Eintracht-Spiele: Fans gucken in die Röhre

Wenn heute Abend, 19 Uhr, im Stadion an der Hamburger Straße das bereits richtungsweisende Eintracht-Heimspiel gegen den FSV Zwickau angepfiffen wird, schauen viele, viele Eintracht-Fans in die Röhre – oder eben gerade nicht. Denn für alle, die keine Karte für die Drittliga-Partie ergattert haben, gilt: Viele können das Spiel nicht wie gewohnt in ihrer Fußball-Kneipe schauen.Der Grund: Lizenzinhaber Telekom hat das gar nicht vorgesehen...