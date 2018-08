Braunschweig. Ein Unbekannter hat am Donnerstag gegen 17.30 Uhr die Greenline-Tankstelle an der Hansestraße überfallen. Er bedrohte die Angestellte mit einer Waffe.

Mann bedroht Angestellte in Braunschweig mit Schusswaffe

Der Täter forderte von der 19-jährigen Angestellten Geld. „Aufgrund technischer Sicherungen war es nicht möglich, an den Kassenbestand zu gelangen, so dass der Täter schließlich etliche Schachteln Zigaretten in eine Tüte steckte und mit der Beute flüchtete“, heißt es im Polizeibericht.

Die Angestellte gab an, dass sich der Mann bereits ab etwa 17 Uhr im hinteren Bereich des Geländes zum Großmarkt „Selgros“ hin aufgehalten habe. Auch sollen Kunden während des Überfalls getankt haben, so dass die Polizei auf Zeugen hofft. Der Täter soll 40 bis 50 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß sein, schwarze Haare mit grauen Seitenbereichen und einen Dreitagebart gehabt haben. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine kurze, vermutlich dunkelgrüne Hose. Er flüchtete mit einem lila-rosafarbenen Damenrad vermutlich stadtauswärts in Richtung Benzstraße.