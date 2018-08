Messerattacke in Braunschweig - Tatverdächtiger festgenommen

Braunschweig Vadim F. steht in Verdacht, einen Braunschweiger am 8. Dezember 2017 in der Braunschweiger Weststadt mit einem Messer schwer verletzt zu haben.

Seit Dezember war die Polizei auf der Suche nach dem damals 44-jährigen Vadim F. Nun melden die Behörden Vollzug: In einer gemeinsamen Mitteilung berichten die Staatsanwaltschaft und die Polizei, den Mann in der Nähe von Posen in Polen festgenommen und nach Deutschland überstellt zu haben.

Vadim F. steht in dringendem Verdacht, einen Braunschweiger am 8. Dezember 2017 in seiner Wohnung im Fuhnenweg in der Braunschweiger Weststadt mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Rettungskräfte fanden das 47-jährige Opfer damals mit mehreren Stichverletzungen im Oberkörper in seiner Wohnung. Eine Anwohnerin des Mehrfamilienhauses hatte die Polizei alarmiert, weil sie Schreie gehört habe und ihr Nachbar mit blutenden Verletzungen im Haus umhergelaufen sei.

In Posen war der Tatverdächtige Er mit dem PKW des Opfers unterwegs, mit dem er vom Tatort flüchtete.

Die Staatsanwaltschaft erwirkte einen internationalen Haftbefehl. Zielfahnder der Direktionsfahndung der Zentralen Kriminalinspektion konnten daraufhin die Suche nach F. aufnehmen. Anfang des Jahres lief der Fall auch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst". feu