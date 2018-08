In Berlin waren Anfang Juli tausende Menschen bei einer Demonstration für sichere Fluchtwege und eine Entkriminalisierung der Seenotrettung. Foto: Jörg Carstensen / dpa

Braunschweig. Die Organisation „Seebrücke“ ruft zur Teilnahme am Samstag um 14 Uhr auf dem Schlossplatz auf. Zehntausende waren andernorts schon auf der Straße.

Demo in Braunschweig für Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer

Die Organisation „Seebrücke“ ruft an diesem Samstag, 4. August, um 14 Uhr zu einer Demonstration auf dem Schlossplatz auf. Es soll um die Solidarisierung mit der Seenotrettung im Mittelmeer gehen, wie Organisatorin Margaux Jeanne Erdmann mitteilt. „Menschen auf dem Mittelmeer sterben zu lassen, um die Abschottung Europas weiter voranzubringen und politische Machtkämpfe auszutragen, ist unerträglich und spricht gegen jegliche Humanität“, schreibt sie.

In den vergangenen Wochen sind bereits einige Zehntausend Menschen in Deutschland auf die Straße gegangen, um für ein offenes Europa und gegen Abschottung zu protestieren. Erdmanns Bitte an alle Demo-Teilnehmer: „Tragt Orange als Farbe der Solidarität mit der Seenotrettung!“ Die „Seebrücke“ entstand als Reaktion auf die Vorkommnisse um das Rettungsschiff „Lifeline“. Es war im Juni tagelang mit mehr als 200 geretteten Menschen im Mittelmeer getrieben, ohne anlegen zu dürfen.