Acht Kellereinbrüche: Polizei fasst mutmaßlichen Täter

Ein 39-jähriger Braunschweiger ist von der Polizei festgenommen worden. Der polizeibekannte Mann steht in dringendem Verdacht, in acht Keller eingebrochen zu sein. Foto: Carsten Rehder / dpa

Ermittler der Polizei haben am Dienstagmorgen einen 39-jährigen Braunschweiger festgenommen, der beschuldigt wird, am Montagnachmittag im Bereich Tannenbergstraße/Ackerstraße in acht Keller eingebrochen zu sein. Dabei soll er laut Polizei Fahrräder, Fahrradteile, Werkzeug und Kleidung entwendet haben. Die Polizeibeamten kamen ihm auf die Spur, da mehrere Zeugen den Mann beobachtet hatten und eine Geschädigte ihn sogar mit dem Handy gefilmt hatte. Besonders half allerdings, dass der Tatverdächtige eine Tasche mit seinem Reisepass an einem der Tatorte hinterlassen hatte. Der polizeibekannte Beschuldigte verweigerte die Aussage. Die Staatsanwaltschaft prüft weitere Maßnahmen.