Die Frau des Weihnachtsmarktes

Braunschweig. Heike Prieß, die Expertin für Veranstaltungen in der Stadt, ist in den Ruhestand verabschiedet worden.

Nach 31 Jahren bei der Stadt Braunschweig und 14 Jahren bei der Braunschweig Stadtmarketing GmbH ist Heike Prieß in den Ruhestand verabschiedet worden. In den vergangenen zwölf Jahren hat sie, wie es in einer Mitteilung heißt, noch einmal richtig zugepackt: Sie übernahm die Projektleitung des Weihnachtsmarktes.

Vor allem in den vergangenen Jahren sei ihr Beruf zu einer Art Berufung geworden: Mit Herzblut habe sie zahlreiche Veranstaltungen und zuletzt den Weihnachtsmarkt geplant, umgesetzt und damit das Leben in der Löwenstadt bereichert, heißt es weiter. Figurentheaterfestival, Pantomimenfestival, Richmondpicknick, Kulturnacht und zuletzt der Braunschweiger Weihnachtsmarkt – Heike Prieß blickt bei ihrem Abschied nicht nur auf 45 Jahre im öffentlichen Dienst zurück, sondern vor allem auf die zahlreichen Veranstaltungen, die sie organisiert hat.

„Veranstaltungen machen ein Stück der Lebensqualität einer Stadt aus und man spürt dort ihre Identität“, betont sie. „Ihre Bewohner kommen zusammen, teilen ihre Interessen und sind auch Gastgeber für Besucher. Ich fand es immer toll, schöne Tage für sie zu gestalten und so ein Teil davon zu sein.“

26 Jahre lang hat sie genau das getan. 1992 begann sie im Kulturinstitut als Projektleiterin von Großveranstaltungen, nachdem sie während und nach ihrer Ausbildung in verschiedenen Fachbereichen wie dem Sozialamt und der Inneren Verwaltung tätig war. Im Kulturinstitut hat Prieß das Figurentheaterfestival und das Pantomimenfestival organisiert und bei der ersten Braunschweiger Kulturnacht unterstützt. „Das war eine spannende Zeit. Damals war es noch neu, Kultur außerhalb ihrer ‚normalen‘ Wirkungsorte wie Theatern zu erleben“, erinnert sich Prieß.

Vor 20 Jahren hat sich Heike Prieß dann dem Stadtmarketing verschrieben, erst im Amt für Statistik und Stadtmarketing, bis 2004 die Braunschweig Stadtmarketing GmbH gegründet wurde. Der Organisation von Veranstaltungen ist sie dabei treu geblieben: Neben Projekten wie dem Richmondpicknick, dem Löwenpicknick, dem Mittelalterlichen Markt und der Verbrauchermesse Harz & Heide lag ihr besonders der Weihnachtsmarkt am Herzen, der 2006 in die Hände des Stadtmarketings und damit in ihre gelegt wurde. „Der Weihnachtsmarkt war und ist eine echte Herausforderung, deshalb war ich zunächst skeptisch“, erzählt Prieß. „Aber ich habe schnell meine Liebe zu diesem Markt entdeckt, den nicht nur der festliche Anlass und seine Dauer zu einer besonderen Veranstaltung machen, sondern vor allem seine lange Tradition.“

„Das Besondere an Heike Prieß ist die Loyalität, ihre Leidenschaft und die hohe soziale Kompetenz, mit der sie unsere Entscheidungen zu Veränderungen des Marktes mitgetragen hat und mit der sie auch Skeptiker unter den Marktbeschickern und Partnern immer mitgenommen hat. Sie hatte stets ein offenes Ohr und war immer ansprechbar und hat Sorgen und Probleme ins Team getragen. Letztlich haben wir mit ihr großen Rückhalt und Vertrauen bei unseren Partnern erreichen können, das ist die Grundlage für erfolgreiche Veränderungen und gemeinsame Erfolge“, erklärt Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings. Leppa dankte Heike Prieß zum Abschied für ihr Engagement und ihre Erfahrung, mit denen sie das Stadtmarketing und seine Veranstaltungen so viele Jahre lang bereichert hat.

Für den Ruhestand wünschte Gerold Leppa Heike Prieß alles Gute.