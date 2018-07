Willkommen in der neuen Nordstadt

Edith und Lutz Köhler zählen bereits die Tage bis zum 29. September. Dann wird endlich der Möbelwagen am Lampadiusring vorfahren und das Ehepaar kann einziehen. Die Köhlers werden nämlich zu den ersten Mietern der neuen Nordstadt gehören. Was hat sie bewogen, ihre Doppelhaus-Hälfte in Geitelde zu verkaufen und zurück in die Stadt zu ziehen? Baustellen-Tour. Besichtigung der neuen Drei-Zimmer-Wohnung. Fertig ist sie noch nicht ganz....