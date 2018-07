Ägidienmarkt: Bänke sind krumm und schief

So war das nicht gedacht. „Nach nicht einmal einem Jahr sind die Holzlatten der neuen Sitzbänke auf dem Ägidienmarkt krumm und schief verzogen“, berichtet ein Leser im Internet-Portal „Alarm 38“ unserer Zeitung und behauptet im gleichen Atemzug: Nicht nur, dass sie teilweise falsch herum montiert seien, nämlich mit der Kernseite unten. „Das benutzte Holz scheint auch noch von minderwertiger Qualität zu sein.“ Und: Die Schmutzfahnen und Abplatzungen durch fehlende Fasen an den Ecken der Betonunterteile vervollständigten den schlechten Eindruck, so der Leser. Was denn da los sei?

Ein anderer Leser merkt dazu an: „Man hätte ja auch alles gleich aus Edelstahl fertigen können.“ Das sei auf jeden Fall haltbarer. Das Problem nur: Es werde im Sommer unter Umständen sehr heiß. „Und im Winter könnte man auch mal festfrieren, wenn etwas Feuchtigkeit hinzukommt.“

Ein dritter Leser schließlich merkt an: „Wenn man kein Geld hat, um gute Qualität zu kaufen und das Holz regelmäßig zu pflegen (Folgekosten werden bei Holz immer vergessen), sollte man lieber gar nichts aus Holz bauen, anstatt etwas, was nach kurzer Zeit völlig verwahrlost aussieht.“

Was sagt die Stadt?

Sie stellt klar: Grundsätzlich seien die Bänke in Ordnung. „Ärgerlich ist, dass die Verformungen bereits nach so kurzer Zeit entstanden sind“, so Sprecherin Juliane Meinecke. Möglicherweise sei dies durch die derzeitige Trockenheit bei gleichzeitig extremer Sonneneinstrahlung bedingt. Die Stadt werde auf die Baufirma zugehen, um den Sachverhalt aufzuklären.