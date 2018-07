Trickdiebe lassen nicht locker

Auch am Donnerstag trieben Trickdiebe in Braunschweig ihr Unwesen, berichtet die Polizei. Gegen 10.30 Uhr klingelte eine Frau bei einem Anwohner (92) in der Güldenstraße und stellte sich als gute Bekannte seiner Lebensgefährtin vor, die nicht anwesend war. Die Fremde bat darum, sich 300 Euro Bargeld ausleihen zu können. Dann drängte sie sich plötzlich in die Wohnung und wollte im Schlafzimmer nach Geld suchen. Schließlich nahm sie sich im Flur zwei dort liegende Geldscheine und verschwand. Sie wird als etwa 55 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und kräftig beschreiben. Sie hat lange, dunkle Haare und war dunkel gekleidet.

Wie schon am Dienstag im Heidberg, klingelten zwei Männer am Donnerstagnachmittag gegen 14.45 Uhr bei einem älteren Ehepaar in der Lortzingstraße und täuschten einen Wasserrohrbruch in der Nachbarschaft vor. Während die Frau von einem Mann im Bad abgelenkt wurde und ihr Ehemann mit dem zweiten in der Küche saß, hat sich möglicherweise eine dritte Person eingeschlichen. Als die Unbekannten gegangen waren, wurde festgestellt, dass das Haushaltsgeld und Schmuck gestohlen waren.

Hinweise erbittet die Polizei unter

0531/476 2516.