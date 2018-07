Parkplatz am Forschungsflughafen kurz vor der Eröffnung

Vor einem Jahr wurde am Forschungsflughafen das Lilienthalhaus eröffnet – als Zentrum für Firmen und Forscher, die sich mit Luftfahrt, Raumfahrt und Mobilität befassen. Jetzt kommt noch ein Parkhaus mit 650 Stellplätzen hinzu. Am 2. August soll es eröffnet werden. Eine Stunde Parken kostet 1,10 Euro, der Monatstarif für Dauerparkplätze beträgt 85 Euro. Das Parkhaus hat 20 Ladepunkte für E-Fahrzeuge.

„Dadurch verbessert sich die Infrastruktur deutlich und die Parksituation am Forschungsflughafen wird sich merklich entspannen“, so Wirtschaftsdezernent Gerold Leppa in einer Pressemitteilung. Im Zuge der Bauarbeiten entstanden zudem eine neue Abbiegespur sowie eine Querungshilfe an der Hermann-Blenk-Straße.

Die Stadt hat das Parkhaus zusammen mit der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg gebaut – über die eigens gegründete Braunschweiger Parken GmbH. Deren Geschäftsführer Martin Pietsch weist darauf hin, dass man bei der Planung nicht nur den aktuellen Bedarf berücksichtigt habe, sondern auch ein weiteres Wachstum am Forschungsflughafen.

So soll der Lilienthalplatz umgestaltet werden. Foto: WELPvonKLITZING Architekten und Stadtplaner bda

Die Eröffnung des Parkhauses ermöglicht jetzt auch die Umgestaltung des Lilienthalplatzes. Er soll nicht mehr als reiner Parkplatz genutzt werden, sondern nur noch rund 70 Kurzzeitstellplätze haben. Geplant ist Leppa zufolge eine ruhige, ausgewogene Gestaltung mit Grünflächen. Der Umbau soll im Spätherbst starten und im nächsten Jahr abgeschlossen sein.

„Wir kommen damit bei der Umsetzung der zentralen Bausteine für die künftige Entwicklung des Mobilitätsclusters am Forschungsflughafen ein gutes Stück voran – die Schaffung von Büromietflächen und zentralen Einrichtungen durch die Lilienthalhäuser, die Schaffung von Parkkapazitäten und die Verbesserung der städtebaulichen Situation am Lilienthalplatz“, so Leppa.

Ab dem 2. August soll der Lilienthalplatz gesperrt werden. Das Abstellen von Fahrzeugen sei dort dann nicht mehr zulässig, so die Stadt – das neue Parkhaus biete ausreichend Parkflächen. Liefer-, An- und Abfahrtsverkehr sowie der ÖPNV-Anschluss bleiben wie bisher bestehen. Die fußläufige Verbindung zwischen Parkhaus und Lilienthalplatz wird über einen provisorischen Weg ermöglicht.