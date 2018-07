Königstanz nach dem Frühstück

Höhepunkt des Volks- und Schützenfestes in Gliesmarode ist stets das Festfrühstück. Es findet im Schützenheim, Am Soolanger, statt und hat seinen besonderen Charme. Zum Beispiel bittet der Kapellmeister, hier der DJ vom Musik-Express, die Majestäten am Sonntagmittag nach dem Mahl, so gegen 13 Uhr,...