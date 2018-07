Feuerwehr rettet Katze aus Baumkrone

In einer nächtlichen Rettungsaktion hat die Feuerwehr am späten Freitagabend in der Wilhelm-Raabe-Straße eine Katze aus einem Baum gerettet. Das Tier saß in rund 10 Metern Höhe fest und wurde von einem Feuerwehrmann mit Hilfe einer Drehleiter vom Baum geholt. Um 22.54 Uhr war die Feuerwehr von...