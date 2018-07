Frau im Kleingarten in der Braunschweiger Südstadt überfallen

Braunschweig. Der Täter kam am Donnerstagabend, drückte ihr von hinten ein Messer an den Hals und forderte Geld.

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend eine Frau in ihrem Kleingarten im Gartenverein „Südstadt“ überfallen. Wie die Polizei mitteilt, saß die 49-Jährige gegen 19.15 Uhr unter dem Gartenpavillon, als sie plötzlich von hinten gepackt wurde. Ein Mann drückte ihr ein Messer an den Hals und forderte Geld. Mit dem in ihrem Portemonnaie vorhandenen Bargeld flüchtete der Täter über den Fichtengrund in Richtung Osten. Die Frau erlitt leichte Schnittverletzungen.

Der Mann wird als 1,80 bis 1,90 Meter groß und 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte Vollglatze, sprach hochdeutsch, trug ein schwarzes Tanktop und eine schwarze Hose. Hinweis bitte an den Kriminaldauerdienst:

0531/476 2516

