Unfall auf der A2 bei Braunschweig: Zwei Schwerverletzte

Zu einem Auffahrunfall mit mehreren, zum Teil schwer verletzten Personen ist es am späten Donnerstagnachmittag auf der Autobahn 2 zwischen Braunschweig-Hafen und Braunschweig-Nord gekommen.

Wie die Autobahnpolizei Braunschweig mitteilt, hatte sich in Folge eines kleineren Unfalls in diesem Bereich ein Stau gebildet, auf dessen Ende ein 66-jähriger Fahrer eines Kleinlastwagens auffuhr. Dabei prallte er auf den VW-Golf eines 58-jährigen Braunschweigers und schob diesen auf einen vor ihm befindlichen Kleinlaster auf. Der Fahrer des PKW wurde dabei schwer verletzt, der Fahrer des Kleinlasters leicht. In der Folge kam es zu einem weiteren Auffahrunfall, bei dem ein zweiter PKW-Fahrer schwer verletzt wurde.

Die Verletzten wurden anschließend ins Krankenhaus transportiert. Zeitweise musste der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden – der Verkehr staute sich auf bis zu sieben Kilometer. Den bei dem Unfall entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 81 000 Euro.