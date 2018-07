Die neuen „Kreisel“ im Bürgerpark

Sie sind im Durchmesser knapp 20 Meter breit, kugelrund und funktionieren wie Kreisverkehre für Fußgänger und Radfahrer an neuralgischen Punkten des Bürgerparks. Die Stadt hat am Dienstag die beiden Rondelle an der Badetwete, dem östlichen Zugang, und am Portikus im Zentrum des Bürgerparks...