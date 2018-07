Achtung: Schottisches Hochlandrind mit Kalb entlaufen

Ein Schottisches Hochlandrind wie dieses, fotografiert im Januar auf einer Weide bei Dibbesdorf, ist am Freitag mit einem schwarzen Kalb entlaufen. Die Suchaktion blieb bislang erfolglos. Foto: Karsten Mentasti

Hondelage. Die Tiere sind am Freitag in Dibbesdorf ausgebüxt. Der Naturschutzverein Fun Hondelage, bittet um schnelle Nachricht, wenn die Rinder gesehen werden.

Der Umweltschutzverein Fun Hondelage sucht seit Freitagmorgen eines seiner Rinder. Das Schottische Hochlandrind mit beeindruckenden Hörnern und langem braunen Fell ist mit seinem schwarzen Kalb von einer Weide des Förderkreises Umwelt- und Naturschutz in Dibbesdorf ausgerissen.

Mitarbeiter und Ehrenamtliche des Vereins suchen das Rind seitdem, haben es aber bislang noch nicht gefunden. Vorstandsmitglied Bernd Hoppe-Dominik bitte deshalb die Öffentlichkeit um Mithilfe: „Wer die beiden Tiere sieht, sollte sich bitte umgehend mit mir unter meiner Mobilfunknummer (0151) 50 50 78 53 in Verbindung setzen. Wir kommen dann sofort.“

Die Rinder des Vereins werden unter anderem zur Beweidung der Wiesen und Weiden in der renaturierten Schunteraue eingesetzt.

Kuh und Kalb sind zuletzt am Freitagmorgen gesehen worden, als sie in Richtung Dibbesdorfer Holz gelaufen sind. Es könnte also sein, dass die Tiere inzwischen im Westen des Landkreises Helmstedt oder Nordwesten des Landkreises Wolfenbüttel unterwegs sind.

Die Tiere sind Freiheit nicht gewöhnt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie auf eine Straße laufen und dadurch gegebenenfalls Autos mit ihren Insassen gefährden. Normalerweise gelten die Schottischen Hochlandrinder allerdings als eher gutmütig.