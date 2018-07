Die nächste „Shopping-Queen“ wird gesucht

In Kürze rollt er wieder durch die Stadt, der rosarote Bus der TV-Sendung „Shopping-Queen“. An Bord: das Kamerateam und die jeweilige Kandidatin. Am 23. Juli geht es los: Eine Woche lang werden die neuen Folgen des beliebten TV-Formats in Braunschweig gedreht. „Die Kandidatinnen und das Motto stehen noch nicht fest“, teilt Birte Wald auf Anfrage mit, Sprecherin des Fernsehsenders Vox. Die Bewerbungsfrist endete an diesem Wochenende....