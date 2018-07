Volksfest in Veltenhof: Kräftig feiern – trotz der Ferien

Ein Volksfest in den großen (Schul-)Ferien? Geht denn das? Die Antwort lautet: „Ja“. Wie das geht, das machen die Veltenhofer vor. Für die Daheimgebliebenen hätten sie an den vergangenen drei Tagen „Urlaubsstimmung verbreitet“, wie Bürgermeisterin Annegret Ihbe am Sonntag in ihrem Grußwort...