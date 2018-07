Trickbetrug: Die Täter nutzen Telefon und Fantasie

. Dr. Richter nannte sich am Telefon der vermeintliche Staatsanwalt. Und er forderte sein Opfer auf, 3300 Euro in bar an eine Braunschweiger Adresse zu senden, um eine Konto-Sperrung zu verhindern. Der Angerufene folgte der Aufforderung, die seriös daherzukommen schien. An der Zieladresse indes...