Diebe erbeuten in Supermärkten Geld, Papiere und Taschen

Gleich in drei Fällen waren Diebe in Supermärkten im Stadtgebiet erfolgreich. So war laut Polizeibericht eine 65-jährige Rentnerin zum Einkaufen in einem Lebensmittelgeschäft in der Bevenroder Straße. Ein unbekannter Täter nutzte eine kurze Ablenkung, um aus ihrer Tasche im Einkaufswagen die...