Der Heidbergsee ist an heißen Tagen stark besucht. Foto: Jonscher, Norbert

Polizeikontrollen am Heidbergsee

Aufgrund des schönen Wetters hat die Polizei am Mittwochnachmittag das Naherholungsgebiet rund um den Heidbergsee kontrolliert. In zwei Fällen mussten Besucher das Grillen einstellen, weil sie zu nah am Boden ihre Glut entzündet hatten.

Dank des Hinweises einer Zeugin konnte weiterhin ein 61-jähriger Mann kontrolliert werden, der versucht hatte, eine Geldbörse und ein Handy zu entwenden. Dem Verdächtigen wurde ein Platzverweis erteilt.

Die Polizei Braunschweig bittet, möglichst keine Wertgegenstände und Taschen unbeaufsichtigt an Liegewiesen und Badestränden zu lassen.