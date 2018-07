Es gibt noch Karten fürs TU-Sommerfest

Zum zweiten Mal findet das große TU-Sommerfest an diesem Freitag, 6. Juli, im Rahmen des ATP-Tennisturniers „Sparkassen Open“ auf dem Gelände des BTHC im Bürgerpark statt. Wie das Sportreferat der TU mitteilt, sind noch einige hundert Karten zu haben. Wer im Vorverkauf (7 Euro) zuschlagen will, hat am Freitag die letzte Chance: Zwischen 11.15 Uhr und 13.15 Uhr in den Mensen und im Audimax-Foyer sowie im Sportreferat, Franz-Liszt-Straße 34, von 8 bis 14 Uhr. Außerdem kann man auch online Karten unter www.sparkassen-open.de kaufen.

Beim Sommerfest präsentieren sich von 16 bis 20 Uhr viele Sportarten wie Boxen, Lacrosse, Poledance, Rugby und Spikeball. Wer will, kann einiges ausprobieren. Auf der Bühne wird zum Beispiel die Kampfkunst Kobudo präsentiert, Bauchtanz, Jonglage, HipHop und vieles mehr. Außerdem gibt es unter anderem Pop, Soul und Funk mit der Band Groovin Affairs.

Das TU-Sommerfest ist seit mehr als 30 Jahren Tradition. Jahrelang hatte es auf dem Sportplatz an der Beethovenstraße stattgefunden – selbst organisiert von der Uni, dem Förderverein des Hochschulsports und dem Sportreferat. Als die Uni das finanzielle Risiko und das Haftungsrisiko nicht mehr schultern konnte, kamen ab 2013 externe Veranstalter ins Spiel – erst die Agentur Undercover, dann Events38. Beide sprangen aber aufgrund des finanziellen Risikos und zu hoher Kosten wieder ab. Die Folge war, dass das Sommerfest 2016 ganz ausfallen musste. Im vergangenen Jahr kam dann die Rettung: Brunswiek Marketing, Veranstalter der „Sparkassen Open“, ermöglichte das Fest während des Tennisturniers.