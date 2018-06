Burgpassage: Nur noch eine Woche

In wenigen Tagen endet eine Einkaufs-Ära in Braunschweig: Ab dem 1. Juli wird die Burgpassage geschlossen sein. Noch im Sommer soll der Abbruch beginnen, ab 2019 will der Düsseldorfer Projektentwickler Development Partner mit dem Neubau der „Burggasse“ beginnen. Die Eröffnung ist für Ende 2020 geplant. Burgpassage: Trockenen Fußes bummeln und einkaufen Die Burgpassage ist jetzt 35 Jahre alt. Als sie im März 1983 eröffnet ­wurde, sagte...